На Украине заявили, что долги теплогенерирующих предприятий за газ достигли $2,7 млрд

Причина в том, что действующие тарифы моратория не учитывают текущие цены на природный газ, сообщил вице-премьер страны по восстановлению Александр Кубраков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Долги предприятий теплокоммунальной энергетики (ТКЭ) Украины достигли 100 млрд гривен ($2,7 млрд). Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков.

"Следующим приоритетом является борьба с задолженностью предприятий ТКЭ за газ, которая на данный момент составляет почти 100 млрд гривен, - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). - Причина в том, что действующие тарифы моратория не учитывают текущие цены на природный газ".

По его словам, только в 2023 году необходимо выделить 36 млрд гривен ($976 млн), чтобы компенсировать разницу между реальной себестоимостью выработки тепла и зафиксированным еще 19 июля 2022 года предельным тарифом на поставки тепловой энергии и горячей воды населению и бюджетным организациям.

Как отметил Кубраков, "министерство финансов и "Нафтогаз" в координации с МВФ [Международный валютный фонд] в настоящее время ищут источники финансирования компенсации".

В рамках сотрудничества с МВФ Украина взяла на себя обязательства не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу. Как ранее заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, половина расходов Украины финансируются западными партнерами, поэтому Киев не может менять финансовые параметры "без их согласования". Например, по его словам, Украина согласовывает с МВФ внутренние законопроекты, направленные на поддержку украинской промышленности.