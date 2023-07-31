Акционеры ЕМС обсудят перерегистрацию компании из кипрского офшора в РФ

Совет директоров "Европейского медицинского центра" одобрил исключение компании из кипрского реестра

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Совет директоров United Medical Group, холдинговая компания "Европейского медицинского центра" (EMC), назначил на 31 августа внеочередное собрание акционеров по вопросу о смене юрисдикции компании с Кипра на специальный административный район (САР) - остров Октябрьский в Калининградской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Утвердить повестку собрания: одобрение исключения компании из кипрского реестра компаний, перевода компании в специальный административный район (САР) остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и ее регистрация в нем", - отмечается в сообщении.

Ранее генеральный директор ЕМС Андрей Яновский сообщил, что компания рассматривает возможность перерегистрации в российскую юрисдикцию.

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет. В сеть ЕМС входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный и гериатрический центры. Депозитарные расписки компании с 15 июля 2021 года обращаются на фондовом рынке Московской биржи.