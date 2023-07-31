Расписки EMC росли более чем на 30% на новостях о перерегистрации

По данным на 15:25 мск, они торговались на уровне 959,9 рубля за бумагу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Стоимость расписок сети частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC) на Московской бирже росла более чем 30%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании пошли вверх на фоне сообщения о том, что ЕМС планирует перерегистрацию из кипрского офшора в РФ.

По данным на 15:25 мск, стоимость расписок компании росла на 31,4%, до 959,9 рубля за бумагу. К 15:35 мск расписки компании росли на 24,42%, до 908,9 рубля за бумагу.

Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по распискам компании. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 16:09 мск., отмечается в сообщении площадки.

Ранее компания сообщила, что совет директоров United Medical Group, холдинговой компании "Европейского медицинского центра", назначил на 31 августа внеочередное собрание акционеров по вопросу о смене юрисдикции компании с Кипра на специальный административный район - остров Октябрьский в Калининградской области.