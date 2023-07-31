Регулятор ЮАР обязал Google маркировать местные компании на поисковых страницах

Как сообщил председатель Комиссии по вопросам конкуренции Джеймс Ходж, Google оказывает влияние на конкуренцию из-за своего доминирующего положения в мировой сети

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Антимонопольный регулятор ЮАР установил, что принадлежащий корпорации Alphabet поисковик Google занимает доминирующее положение на национальном рынке и должен скорректировать свою работу, начав маркировать местные компании на поисковых страницах. Об этом сообщил председатель Комиссии по вопросам конкуренции ЮАР Джеймс Ходж.

"Google оказывает влияние на конкуренцию из-за своего доминирующего положения в мировой сети, - приводит его слова южноафриканская медиагруппа SABC. - Компания уделяет особое внимание тем, кто платит и поэтому имеет возможность более существенно присутствовать на поисковых страницах Google".

По словам Ходжа, комиссия обязала Google добавлять на южноафриканском рынке при поиске знак государственного флага ЮАР, когда речь идет о местной компании.

Пока от руководства Google реакции на решение антимонопольного регулятора не поступило.