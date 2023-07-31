Lufthansa намерена потребовать от экоактивистов возместить ущерб за задержку рейсов в июле

Только в Eurowings - дочерней компании Lufthansa - за три дня было отменено 55 рейсов

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa намерена потребовать возмещения ущерба от радикальных экоактивистов из движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), которые в середине июля заблокировали взлетно-посадочные полосы (ВПП) в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, что привело к отмене нескольких десятков рейсов. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

Lufthansa хочет потребовать компенсации за задержки и отмены не только ее рейсов, но и всех рейсов дочерних компаний концерна. Изначально в компании не назвали сумму ущерба, однако отметили, что она должна исчисляться миллионами евро. Только в Eurowings - дочерней компании Lufthansa - за рассматриваемые три дня было отменено 55 рейсов.

13 июля экорадикалы блокировали взлетно-посадочные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, что привело к серьезному нарушению авиасообщения в этих воздушных гаванях. Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения.

Представители Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Из-за акций радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях участники движения неоднократно портили произведения искусства. Согласно данным МВД Германии, с начала 2022 года участники движения Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности. Глава ведомства Нэнси Фезер отмечала, что "для защиты климата действия экоактивистов совершенно бесполезны". В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находятся порядка 2 тыс. дел в отношении экоактивистов Letzte Generation.