Премьер Украины заявил о передаче в Фонд госимущества почти 2 тыс. предприятий

По словам Дениса Шмыгаля, перед фондом стоит задача "продолжить малую приватизацию и начать большую"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 1 900 объектов переданы в ведение украинского Фонда государственного имущества (ФГИУ) с целью последующего выставления на аукционы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Уже более 1 900 объектов переданы Фонду государственного имущества. Дал задание ускорить передачу других предприятий. Это потенциальные проекты для инвесторов, добавленная стоимость, новые рабочие места. Для этого такие объекты должны быть в дальнейшем выставлены на прозрачные электронные аукционы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, перед Фондом госимущества в этом году стоит задача "продолжить малую приватизацию и начать большую". Премьер отметил, что поручил Минэкономики и ФГИУ совместно с Минцифры создать единую базу предприятий, находящихся в собственности государства.

Всего в управлении государства находятся более трех тысяч объектов, сообщил Шмыгаль. 109 имеют статус стратегических и не будут подлежать приватизации, еще более 600 предприятий в области энергетики, транспорта и оборонно-промышленного комплекса будут оставаться в управлении государства до конца военного положения.

ФГИУ реализует государственную политику в сфере приватизации, использования и отчуждения госимущества, управления объектами госсобственности. В этот фонд, в частности, передаются конфискованные властями Украины активы РФ и ее резидентов. 4 июля в ФГИУ сообщили о создании отдельного подразделения для управления конфискованным российским имуществом.

Закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины был подписан украинским президентом Владимиром Зеленским 10 марта 2022 года. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает СНБО, а утверждает глава государства. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество. По данным Минюста на июнь 2023 года, более 11 тыс. человек попали под санкции Украины, в том числе у около 8,7 тыс. человек заблокировали счета в стране.