Путин поручил изучить возможность обнуления НДС при перевозке пассажиров по воде

Президент назначил ответственными за выполнение поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" Алексея Цыденова

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об обнулении налога на добавленную стоимость (НДС) при пассажирских перевозках по внутренним водным маршрутам.

"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Транспорт" проработать вопрос об установлении налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость 0 процентов при реализации услуг по перевозке пассажиров водным транспортом по городским, пригородным и местным маршрутам", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ, опубликованный на сайте Кремля, подписан по итогам совещания по развитию речного судоходства, которое Путин провел 20 июня.

Президент назначил ответственными за выполнение премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт", главу Республики Бурятия Алексея Цыденова, отведя срок до 15 октября.

Глав государства также рекомендовал руководителям всех регионов "обеспечить продление с 1 января 2025 года действия налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов судоходных и портовых гидротехнических сооружений, в строительство, ремонт и реконструкцию которых были осуществлены капитальные вложения после 1 января 2010 года". Срок выполнения этого поручения - 1 декабря 2024 года.