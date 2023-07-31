Гендиректор ВТО считает, что в нынешних условиях организация необходима как никогда

Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что открытая и предсказуемая глобальная торговля предлагает предприятиям и домохозяйствам возможности, необходимые для преодоления неожиданного дефицита

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Многостороннее сотрудничество в сфере торговли и Всемирная торговая организация (ВТО) "необходимы как никогда" мировому сообществу в условиях геополитических трений, быстрых технологических изменений и климатических потрясений. Об этом заявила гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

"В неспокойные времена, отмеченные геополитическими трениями, быстрыми технологическими изменениями и все более частыми климатическими и другими потрясениями, многостороннее торговое сотрудничество и ВТО необходимы как никогда", - написала гендиректор в предисловии к опубликованному секретариатом организации в Женеве ежегодному обзору статистики мировой торговли. Работая вместе, правительства могут обновить нормативно-правовую базу, необходимую для использования потенциала новых цифровых технологий и сведения к минимуму рисков, констатировала она. Открытая и предсказуемая глобальная торговля, закрепленная в многосторонней торговой системе, "предлагает предприятиям и домохозяйствам внешние возможности, необходимые для преодоления неожиданного дефицита поставок".

По словам Оконджо-Ивеалы, "по мере того, как череда кризисов ударяет по мировой экономике", мировая торговля "потеряла импульс": рост торговли замедлился в 2022 году и оставался слабым в начале 2023 года. В натуральном выражении мировая торговля товарами выросла в прошлом году на 2,7%. Этот показатель значительно ниже роста мировой торговли в 2022 году в стоимостном выражении (на 12,4%), что "отражает влияние высоких мировых цен на сырьевые товары". Положение в торговле услугами лучше, чем в торговле товарами: в 2022 году она выросла на 15%.

Согласно обзору, в 2023 году ожидается низкий уровень роста мировой торговли и производства, "поскольку устойчиво высокая инфляция и ужесточение финансовых условий сказываются на потреблении и инвестициях". "Перспективы по-прежнему омрачены рисками, включая геополитическую напряженность, отсутствие продовольственной и энергетической безопасности, повышенный риск финансовой нестабильности и высокий уровень внешнего долга", - отметили в секретариате ВТО.