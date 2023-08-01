Импорт Турции из России в первом полугодии снизился на 10,8%

Объем поставок уменьшился до $27,4 млрд

СТАМБУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Импорт Турции из России за первые шесть месяцев 2023 года составил $27,4 млрд. По этому показателю она значительно обошла Китай, откуда поставлено продукции на $22,2 млрд, и ФРГ, на долю которой пришлось $13,4 млрд, свидетельствуют данные Турецкого института статистики за период с января по июнь, которые размещены на его сайте.

Поставки из РФ в Турцию с начала года в целом снизились на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом в июне российский импорт в республику, по данным статистики, составил $2,91 млрд, что более чем на 40% меньше, чем годом ранее. Тогда его объем составлял $5,1 млрд.

Главным экспортером в Турцию в июне был Китай, откуда поставлено товаров и продукции на $3,7 млрд.

В целом по итогам июня импорт Турции сократился в годовом исчислении на 17,5%, до $26,4 млрд. На 10,5% уменьшились и экспортные показатели. В июне Турция поставила за рубеж своей продукции на $20,9 млрд. Соотношение экспорта к импорту в июне составило 80,2% в сравнении 73,9% годом ранее. Дефицит внешней торговли Турции в июне сократился на 37,3%, до $5,1 млрд, свидетельствуют данные статистики.