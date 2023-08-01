В соцсетях Meta появятся чат-боты на основе искусственного интеллекта

При общении с пользователями они смогут подражать различным историческим личностям и другим персонажам, сообщила газета Financial Times

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской) запустит на платформах своих соцсетей чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые при общении с пользователями смогут подражать различным историческим личностям и другим персонажам. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

По ее информации, новые программные продукты "могут запустить уже в сентябре, они будут помогать пользователям социальных сетей компании в поиске информации, давать различные рекомендации, а также возьмут на себя развлекательную роль". К примеру, с персонажами можно будет играть. Боты смогут подражать манере речи исторических лиц, таких как Авраам Линкольн, или же просто тематических персонажей, например, давать советы насчет планирования отдыха и путешествий от лица серфера.

Как отмечает издание, последние шаги корпорации в области разработки программного обеспечения на основе технологий ИИ связаны с тем, что компания все острее чувствует конкуренцию и стремится привлечь все больше новых пользователей. В последнее время такие крупные компании - владельцы социальных сетей, как TikTok, внедряют новые функции на основе ИИ, которые набирают популярность с тех пор, как американская компания OpenAI запустила бот ChatGPT в ноябре прошлого года.

Глава Meta Марк Цукерберг сообщил 26 июля, что его компания опубликует более подробную информацию о планах развития продуктов на основе ИИ в рамках мероприятия для разработчиков Meta Connect, которое пройдет в сентябре. Он добавил, что множество различных ИИ-сервисов станут "помощниками, учителями, а также улучшат взаимодействие пользователей, компаний и создателей [контента]". Корпорация уже работает над созданием ботов на основе ИИ, предназначенных для помощи в обслуживании клиентов, а также своего собственного внутреннего ИИ-помощника, который упростит работу сотрудников компании и повысит их производительность.