ЦБ выпустил серебряную монету, посвященную столетию отечественной гражданской авиации

Ее номинал составил 3 рубля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России 1 августа 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную столетию отечественной гражданской авиации. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На оборотной стороне монеты расположен выполненный в цвете фрагмент логотипа "100 лет отечественной гражданской авиации" на фоне изображения земного шара, выполненного в технике лазерного матирования; по окружности имеется рельефная надпись "100-летие отечественной гражданской авиации".

Монета изготовлена из серебра 925 пробы (масса металла в чистоте - 31,1 г) и имеет форму круга 39 мм. Тираж монеты - 3 тыс. штук.

Регулятор напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.