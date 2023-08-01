Грозит ли России дефицит риса и гречки?

В конце июля власти Индии запретили вывоз очищенных сортов риса, кроме басмати. Ранее в стране отметили многократный рост экспорта крупы, который объяснили геополитическими рисками и ожидаемым феноменом Эль-Ниньо — циклическим событием, вызывающим изменение погоды и экстремальные природные явления по всей планете. Кроме того, июльские ливни повредили часть рисовых полей. На этом фоне запрет нужен, чтобы гарантировать на внутреннем рынке Индии достаточно риса по разумным ценам. А так как на страну приходится 40% всего мирового экспорта риса, это ожидаемо вызвало опасения всеобщего дефицита и роста цен, которые затронут и Россию.

Россияне ежегодно потребляют 1 млн т риса, из которых только около 200 тыс. т — импортный длиннозерный, рассказал глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. А вывоз именно длиннозерного риса вида басмати Индия как раз и не ограничивала. Но в России все равно в основном потребляют круглозерный рис, которого хватает и для внутреннего потребления, и для экспорта. В этом году в стране планируется произвести 1–1,1 млн т риса, уточнил Злочевский. Такие же оценки приводит и Министерство сельского хозяйства РФ.

Кроме того, для обеспечения продовольственной безопасности страны и сохранения стабильных внутренних цен российское правительство уже ограничило вывоз риса и рисовой крупы до конца 2023 года.

Что касается гречки, то ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько сообщила, что оптовые цены на эту крупу в июле начали расти после снижения с апреля 2022 года. Издание также отметило, что к сентябрю оптовая стоимость гречки может вырасти еще больше. То есть речь шла именно про повышение цен, а не про нехватку продукта.

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на крупы на российском рынке. "Ценовая ситуация на рынке круп стабильна. На 19 июля средняя цена производителей на рис за месяц снизилась на 3,1%, а по сравнению с прошлым годом — на 0,1%. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем годом ранее", — заявили в министерстве.

Там же отметили, что в 2023 году площадь под рисом и гречихой запланирована больше, чем в 2022 году. В результате урожай гречихи может превысить прошлогодний уровень — 1,22 млн т. А потребляют в России, по некоторым данным, около 400 тыс. т гречки в год.