В регионах сообщили о росте цен на отдельные виды ГСМ для аграриев

Как заявили в Минсельхозе РФ, по итогам совещания было принято решение продолжить мониторинг ценовой ситуации на рынке

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ряд регионов России отмечает рост цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев. Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам совещания, посвященного ценам на ГСМ и сельскохозяйственную технику.

"Участники совещания рассмотрели обращения ряда регионов, в которых сообщается о росте цен на отдельные виды ГСМ. Как было отмечено, для качественного проведения уборки и сохранения рентабельности сельхозтоваропроизводителей необходимо не допустить резких ценовых колебаний в этом сегменте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам совещания было принято решение продолжить мониторинг ценовой ситуации на рынке ГСМ и реализации согласованного увеличения нормативов продажи дизельного топлива и автомобильного бензина на бирже.

На совещании был рассмотрен вопрос ценообразования на рынке сельхозтехники. "Ситуация с ценами на зерновые культуры на внутреннем рынке, а также изменение себестоимости производства отечественных моделей сельскохозяйственной техники повлияли на темпы отгрузок машин и оборудования в первом полугодии 2023 года. В текущей ситуации важно не допустить снижения темпов приобретения сельскохозяйственной техники и общей производительности в сельском хозяйстве", - сказано в сообщении.

Министерство напомнило, что для повышения доступности тракторов отечественного производства Минсельхоз и Минпромторг подписали план их приобретения до конца текущего года.

"Он предусматривает снижение цен до 20% на основные модели и модификации тракторов за счет увеличения финансирования программы субсидирования на 3,2 млрд рублей в рамках постановления правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1432. В указанный план включены, в том числе 2,1 тыс. машин российского производства. Также продолжается реализация механизмов льготного кредитования и лизинга", - говорится в сообщении министерства.