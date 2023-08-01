Список особых жизненных ситуаций по программе долгосрочных сбережений могут расширить

По словам замдиректора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерия Красинского, для этого надо посмотреть на работу программы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Перечень особых жизненных ситуаций по программе долгосрочных сбережений может быть расширен при необходимости, надо посмотреть на работу программы. Об этом сообщил замдиректора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский на горячей линии в "Российской газете".

"Сначала посмотрим на то, как будет работать программа, а потом будет понятно, нужно в ней что-то менять или нет", - так ответил Красинский на вопрос, будет ли расширяться перечень особых жизненных ситуаций, при которых можно досрочно снять все деньги без потерь.

При этом он отметил, что программа долгосрочных сбережений все-таки не страховой продукт. "Поэтому для тех, кто проживает в потенциально опасных зонах, лучше застраховать дом. Можно подобрать продукты, которые наилучшим образом подходят для определенных жизненных ситуаций и обстоятельств", - сказал Красинский.

Дорогостоящее лечение как особая ситуация

Красинский напомнил, что перечень жизненных ситуаций установлен законом. К таковым относятся оплата дорогостоящего лечения и потеря кормильца. "При этом определение видов дорогостоящего лечения отнесено к компетенции правительства, оно выпустит отдельное постановление с подробным списком и перечнем необходимых документов, которые нужно будет предоставить в НПФ, и условиями получения выплаты", - отметил Красинский.

О программе

10 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ - договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд - осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.

Закон предусматривает создание нового долгосрочного сберегательного продукта для граждан, позволяющего получить дополнительный доход в будущем. Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

Сформированные сбережения могут быть использованы на долгосрочные стратегические цели, такие как получение дополнительного дохода после 15 лет формирования сбережений или при достижении определенного возраста - 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Гражданин в любой момент при наступлении особых жизненных ситуаций сможет воспользоваться сформированными сбережениями в полном объеме.

Для участия в программе необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Гражданин, страховщиком которого является НПФ, будет иметь возможность перевода средств пенсионных накоплений на формирование средств по договору долгосрочных сбережений НПФ. Уплаченные взносы граждан по договору долгосрочных сбережений в течение трех лет будут софинансироваться государством. Софинансирование будет определяться с учетом уплаченных взносов граждан по договору долгосрочных сбережений и их среднемесячного дохода, но не более 36 тыс. рублей в год.

В случае смерти гражданина сформированные средства по договору долгосрочных сбережений наследуются даже после назначения выплаты, за исключением случая назначения гражданину пожизненной выплаты.