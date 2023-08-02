Хабаровский край на ВЭФ предложит гостям виртуально побывать в кабине Су-57

Регион обновил выставочную экспозицию для Восточного экономического форума

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) смогут виртуально побывать на месте пилота истребителя Су-57 в павильоне Хабаровского края на "Улице Дальнего Востока". Об этом сообщила ТАСС первый заместитель министра экономического развития региона Валентина Филоненко.

"Внутренняя выставочная экспозиция основного здания павильона акцентирует внимание на темах экономического, промышленного и туристического развития региона. Здесь гости смогут виртуально побывать в самолете Су-57, полюбоваться туристическими достопримечательностями края, узнать больше о нашем технологическом и инвестиционном потенциале, а также заглянуть в ближайшее будущее Хабаровска в зоне "Мастер-план", - сказала Филоненко.

Она уточнила, что в павильоне предполагается интерактивное видео, 3D-визуализация объектов, анимация и другое.

Павильон Хабаровского края модернизировали к форуму 2023 года. Теперь это многофункциональный трансформируемый многолетний комплекс площадью 550 кв. м. Экспозиция, как сообщила собеседница агентства, состоит из основного двухэтажного здания на главном подиуме, дополнительного здания, построенного в 2023 году, а также уличной зоны "Набережная Амура" и сценической площадки, где будет представлена культурная программа местных творческих коллективов.

"Дополнительное здание, как мы ожидаем, станет ярчайшим объектом. Здесь будет создана временная экспозиция будущего обновленного Дальневосточного художественного музея", - сказала Филоненко.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.