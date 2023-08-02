2 августа, 08:32

Росатом сообщил о готовности к строительству реакторного здания блока №4 АЭС "Эд-Дабаа"

Заливку "первого бетона" на энергоблоке №4 запланировали на последний квартал 2023 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Росатом готов к заливке первого бетона в основание реакторного здания энергоблока №4 АЭС "Эд-Дабаа" (Египет). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации со ссылкой на заключение Управления по атомным электростанциям Египта .

Как говорится в сообщении, египетский регулятор организовал выездную проверку готовности площадки к началу строительства. Проверяющие рассмотрели проектные документы, необходимые для начала строительства, и подтвердили их соответствие всем нормативным требованиям.

Заливку "первого бетона" на энергоблоке №4 запланировали на последний квартал 2023 года. 

Теги:
ЕгипетРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация