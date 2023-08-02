Комитет СФ не поддержал законопроект справороссов "О деофшоризации"

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что положения инициативы не соответствуют конституции и не согласуются с Гражданским кодексом РФ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству подготовил отрицательное заключение на проект базового закона "О деофшоризации", который подразумевает перерегистрацию в России некоторых активов, которые сейчас зарегистрированы в офшорах. Как сказал ТАСС глава комитета Андрей Клишас, положения законопроекта не соответствуют конституции и не согласуются с Гражданским кодексом РФ.

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" 23 января внесли в Госдуму проект базового закона "О деофшоризации". Согласно думской электронной базе, законопроект включен в примерную программу законопроектной работы палаты на сентябрь, а срок представления отзывов, предложений и замечаний установлен до 10 августа.

Как отмечают разработчики инициативы, по имеющимся оценкам, более половины крупных частных предприятий России, в том числе несколько предприятий системы жизнеобеспечения, зарегистрированы в офшорных зонах, а законопроект направлен на решение этой проблемы, так как перерегистрация некоторых предприятий в России является "категорическим условием сохранения национальной безопасности России и обеспечения ее суверенитета".

"Согласно конституции России никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения", - сказал Клишас.

Помимо этого, по словам сенатора, предлагаемое регулирование не согласуется со статьей 235 Гражданского кодекса РФ, которой закреплены основания прекращения права собственности. "Поэтому комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает концепцию законопроекта", - добавил глава комитета.

О законопроекте

Законопроект предлагает передать под управление государства все зарегистрированные в офшорных зонах активы, расположенные на территории России, и предоставить собственникам полгода на их перерегистрацию в РФ. Инициатива также предполагает, что расположенные в России активы, которые принадлежат российским или иностранным неофшорным собственникам, но управляются офшорными компаниями, будут передаваться в управление государству и могут быть переданы собственниками в управление российским компаниям в течение шести месяцев.

Кроме того, предусматривается, что активы, собственность на которые не перерегистрирована на территории России в соответствии с порядком, предусмотренным в законопроекте, в течение шести месяцев, конфискуются в собственность Российской Федерации как бесхозное имущество.