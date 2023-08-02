В Омске заявили об обновлении троллейбусного парка более чем на 80%

Сейчас в парке насчитывается свыше 80 современных троллейбусов "Адмирал", еще 30 таких машин поступят до конца года

ОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Троллейбусный парк Омска, состоящий из почти 150 единиц транспорта, обновлен более чем на 80%, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Сейчас в парке насчитывается свыше 80 современных троллейбусов "Адмирал", еще 30 таких машин поступят до конца года.

"Выпустили на дороги Омска 10 новых современных троллейбусов "Адмирал". <…> Омский троллейбусный парк уже обновили более чем на 80%. <…> Уверен, новый экологичный транспорт сделает поездки омичей более комфортными", - написал Хоценко.

В пресс-службе правительства региона добавили, что еще 30 таких троллейбусов поступят в Омск до конца года. Они оснащены кондиционерами, Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, откидной аппарелью и местом для инвалидной коляски с системой фиксации и оповещения водителя.

Врио главы региона добавил, что перед властями Омской области и Омска стоит задача реконструировать троллейбусное депо на Ватутина, построить две подстанции и протянуть более 10 км сетей в Кировском округе города для новых маршрутов. Все эти меры повысят как транспортную доступность новых жилых районов, так и снизят нагрузку на экологию.

Омск является одним из крупнейших троллейбусных центров России. В настоящее время в городе функционирует восемь троллейбусных маршрутов общей протяженностью 170 км. Еще три маршрута планируется открыть в ближайшие годы. Троллейбусный парк города насчитывает 144 единицы транспорта, из которых 81 - низкопольные троллейбусы "Адмирал" вместимостью 96 человек.