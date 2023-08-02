Реальная зарплата в России в мае выросла на 13,3%

По данным Росстата, она составила 72 851 рубль

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в мае 2023 года выросли на 13,3% в годовом выражении, при этом к апрелю 2023 года рост составил 2,1%, следует из данных Росстата.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2023 года составила 72 851 рубль (+16,1% в годовом выражении).

В апреле министр экономического развития РФ Максим Решетников на объединенной коллегии Министерства финансов и Минэкономразвития сообщал, что рост реальных зарплат населения России в 2023 году составит более 5%. Также в июле премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что рост реальных зарплат в России за первые 4 месяца 2023 года составил 4,2%.