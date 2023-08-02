Продукты питания подорожали в России в I полугодии на 3,3%

По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 6,3%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Стоимость продуктов питания в России в первом полугодии 2023 года увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 6,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Как сообщило ведомство, стоимость круп и бобовых в первом полугодии снизилась на 8,8%, при этом цена на макаронные изделия возросла на 0,9%.

Цены на мясо и птицу в России за исследуемый период выросли на 0,7%, при этом цены на охлажденные и мороженные куры уменьшились на 3,6%. Цены на рыбу и пищевые морепродукты поднялись на 7,2%, при этом рыба мороженная неразделанная подорожала на 8,2%.

Молоко и молочная продукция в первом полугодии стали дороже на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сливочное масло - на 4,1%. При этом цены на подсолнечное масло снизились на 4,2%.

Куриные яйца в России подешевели на 0,8%, сахар-песок - на 11,3%, плодоовощная продукция - на 4%. Цены на алкогольные напитки выросли на 3,9%.