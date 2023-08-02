Работники лондонского аэропорта Гатвик отказались от проведения забастовок

Сотрудники компании GGS, работающие по контрактам на British Airways, приняли улучшенное предложение об оплате труда

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Большинство работников лондонского аэропорта Гатвик приняли предложения о повышении зарплат и отменили забастовки, которые планировали провести в разгар летних каникул. Об этом сообщил профсоюз Unite, представляющий их интересы.

"Забастовок в Гатвике на этих выходных не будет после того, как сотрудники компании GGS, работающие по контрактам на British Airways, проголосовали за то, чтобы принять улучшенное предложение об оплате труда. В результате забастовки, которые должны были начаться в пятницу, 4 августа, и закончиться во вторник, 8 августа, не состоятся", - отмечается в сообщении профсоюза. Unite уточнил, что работодатель согласился поднять зарплаты на 10,3%.

Как отмечается в заявлении, ранее отменили планы прекратить работу сотрудники еще трех компаний, обслуживающих второй по размеру аэропорт Лондона. Они также получили улучшенные предложения по зарплатам. Однако, как подчеркивает Unite, работники еще трех компаний до сих пор планируют бастовать, так как считают, что их требования не выполнены. Среди них сотрудники компании Red Handling, которая обслуживает самолеты перевозчиков Norwegian, Norse Atlantic Airlines и Delta, компании Wilson James, оказывающей помощь пассажирам, и компании DHL Gatwick Direct.

Изначально в забастовках, которые планировалось провести с 28 июля по 1 августа и затем с 4 по 8 августа, должны были принять участие 950 сотрудников аэропорта. По оценкам телеканала Sky News, в результате этого могли быть отменены или задержаны до 12,6 тыс. рейсов. Ранее лоукостер EasyJet убрал из полетного плана на июль, август и сентябрь 1,7 тыс. рейсов из Гатвика.

Сотрудники служб безопасности в лондонском аэропорту Хитроу также намеревались провести летом около 30 забастовок. Однако позже они согласились на повышение зарплат, и стачки, которые могли парализовать работу одного из наиболее загруженных аэропортов мира, были отменены.