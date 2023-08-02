Арбитраж арестовал акции "Метафракс кемикалс" по иску ГП РФ

Заместитель генпрокурора РФ обратился в арбитраж Пермского края с иском к АО "Метахолдинг", АО "Тольяттихимбанк" и ООО "Метафракс трейдинг" в котором попросил истребовать в пользу РФ госимущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс" из чужого незаконного владения

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края арестовал все акции акционерного общества "Метафракс кемикалс" по иску заместителя генпрокурора Российской Федерации, следует из картотеки суда.

"Арбитражный суд Пермского края определил заявление заместителя генерального прокурора Российской Федерации о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. Наложить арест на все акции акционерного общества "Метафракс кемикалс" (Пермский край, г. Губаха), принадлежащие акционерному обществу "Метахолдинг" (г. Пермь), акционерному обществу "Тольяттихимбанк" (г. Тольятти), обществу с ограниченной ответственностью "Метафракс трейдинг" (г. Пермь), - говорится в определении.

Согласно документу, заместитель генпрокурора РФ обратился в арбитраж Пермского края с иском к АО "Метахолдинг", АО "Тольяттихимбанк" и ООО "Метафракс трейдинг" в котором попросил истребовать в пользу РФ госимущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс" из чужого незаконного владения.

По данным сайта "Метафракс кемикалс", среди продуктов компании - технические метанол, формалин, формиат натрия, технический уротропин и другие. За 65 лет из монопродуктового завода компания выросла в многопрофильную группу компаний с активами в России, Европе и Азии. Коллектив насчитывает более 3 тыс. человек.