Выручка "Ростелекома" за II квартал по МСФО выросла на 14%

Этот показатель составил 165 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Ростелекома" за II квартал 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 165 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной впервые за полтора года.

Выручка оператора за I полугодие 2023 года выросла на 15% по сравнению с I полугодием 2022 года, до 324,5 млрд рублей.

Чистая прибыль "Ростелекома" за апрель - июнь 2023 снизилась на 24,3% в сравнении с тем же периодом 2022 года и составила 9,5 млрд рублей. Чистая прибыль оператора за первое полугодие 2023 года выросла на 18,1% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, составив 26,9 млрд рублей.

Показатель capex за II квартал 2023 года вырос на 7,4% и составив 27 млрд рублей против 25,1 млрд за аналогичный период годом ранее. За I полугодие 2023 года capex снизился на 7,3% и составил 45,9 млрд рублей против 49,5 млрд рублей за I полугодие 2022 года.

В свою очередь, показатель OIBDA за II квартал 2023 года снизился на 0,9% и составил 63,3 млрд рублей. За полугодие 2023 года этот же показатель вырос на 7,9% - до 135,1 млрд рублей.

По словам финансового директора "Ростелекома" Сергея Анохина, сохраняется неопределенность в отношении макроэкономических рисков, поэтому менеджмент воздержится от публикации прогнозов на 2023 год. "Также обозначенная волатильность и неопределенность экономических условий обусловила переоценку во втором квартале 2023 г. стоимости ряда активов и ранее осуществленных инвестиций, что мы относим к событиям разового характера", - добавил Анохин, слова которого приводятся в отчетности компании.