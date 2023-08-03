Выручка Tele2 по МСФО за I полугодие 2023 года составила 120,1 млрд рублей

Абонентская база Tele2 и "Ростелекома" на конец 2022 года увеличилась на 13,1% в годовом сравнении и составила 48,1 млн абонентов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка сотового оператора Tele2 за I полугодие 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 120,1 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности "Ростелекома", который является материнской компанией оператора.

Абонентская база Tele2 и "Ростелекома" на конец 2022 года увеличилась на 13,1% в годовом сравнении и составила 48,1 млн абонентов. Показатель OIBDA за первое полугодие возрос на 19,4%, составив 60,2 млрд рублей против 50,4 млрд рублей годом ранее.

В отчетности указано, что сотовый оператор "продолжает укреплять свои рыночные позиции, одновременно повышая качество абонентской базы и эффективность". Так, согласно данным отчета, по итогам работы в первом квартале 2023 года оператор поднялся на третье место по показателям абонентской базы и мобильной сервисной выручки среди российских операторов связи.