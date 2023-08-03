Объем сделок на СПБ Бирже снизился на 7,62% в июле 2023 года

Показатель составил $3,51 млрд

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Объем сделок иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже по итогам июля 2023 года составил $3,51 млрд, что на 7,62% ниже, чем в июне ($3,80 млрд), и на 51,21% меньше аналогичного показателя за июль 2022 года ($7,2 млрд). Об это говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Среднедневной объем торгов в июле уменьшился на 3,09% по сравнению с июнем и составил $0,18 млрд. Участники торгов заключили в июле 4,02 млн сделок против 3,92 млн сделок в июне.

Количество активных счетов инвесторов в июле увеличилось на 7,22% и составило 177,36 тыс. (165,42 тыс. в июне). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,12 млн.

Инвесторы в июле заключали сделки с 2 041 наименованием акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов (ETF).

В список по объему торгов вошли акции и депозитарные расписки Tesla (16,98% от общего объема торгов в июле), Marathon Digital Holdings (7,21%), Coinbase (5,08%), NVIDIA (4,34%), Alibaba (3,10%) и другие.

Ценные бумаги китайских компаний

Объем сделок ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам июля увеличился на 50,97% по сравнению с аналогичным показателем июня, составив HK$ 1 млрд (около $128,24 млн), и в 6,43 раза по сравнению с июлем прошлого года (HK$ 0,16 млрд).

Участники торгов и их клиенты в июле заключили 235,25 тыс. сделок (рост на 46,56% по сравнению с июнем).

В список лидеров по объему торгов в июле вошли акции Alibaba (12,56% от общего объема торгов по гонконгским ценным бумагам в июле), NIO (7,08%), XPeng (6,46%), JD.com (5,89%) и другие.

Ценные бумаги ETF

Стоимостной объем сделок c ценными бумагами ETF по итогам июля 2023 года составил $167,24 млн, что на 6,69% больше, чем в июне текущего года ($156,75 млн), в том числе $6,87 млн гонконгскими ETF, торги которыми СПБ Биржа начала 12 июля 2023 года.

В топ-10 лидеров по объему торгов вошли ProShares UltraPro Short QQQ (23,78% от общего объема торгов по ETF в июле),

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (10,99%) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (9,64%).