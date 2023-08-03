Глава дипломатии ЕС увидел риски в дешевом российском зерне для развивающихся стран

По мнению Жозепа Борреля, Москва пытается "использовать продовольствие в качестве оружия, чтобы создать новую зависимость"

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Европейский союз направил предупреждение группе развивающихся стран, в котором содержится утверждение о том, что Россия якобы намерена создать у них зависимость своими поставками дешевого зерна. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, получившее доступ к письму, которое глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель разослал 1 августа развивающимся странам и государствам Группы двадцати.

"В ситуации, когда мир столкнулся с перебоями в поставках и более высокими ценами, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", - говорится в документе.

Боррель также утверждал, что таким образом Москва пытается "использовать продовольствие в качестве оружия, чтобы создать новую зависимость".

На саммите Россия - Африка на прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил, что Москва, рассчитывающая на рекордный урожай, готова безвозмездно, в виде помощи направить зерно наиболее нуждающимся странам Африки. Среди получателей такой помощи, которая поступит в ближайшие месяцы, президент РФ назвал Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику, Эритрею. По словам главы российского государства, эти страны получат по 25-50 тыс. тонн зерна с бесплатной доставкой. Путин также подчеркивал, что Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.