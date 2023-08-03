Beluga Group может сменить название на Novabev Group

Финальное решение примут 23 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российская алкогольная компания Beluga Group планирует смену названия на Novabev Group, вопрос находится на рассмотрении у акционеров, финальное решение будет принято 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Beluga Group планирует смену названия на Novabev Group (ПАО "Новабев групп"). Вопрос с сегодняшнего дня находится на рассмотрении у акционеров группы, финальное решение будет принято 23 августа", - говорится в сообщении.

Вариант нового имени состоит из двух частей. Первая - Nova (с латинского "новая звезда") - отсылка к значимости компании в индустрии. Вторая - Be+V (от английского beverages - "напитки") соединяет названия Beluga и "Винлаб", транслируя связку производства и дистрибуции брендов, а также указывает на вариативность категорий, представленных в портфолио группы.

Как отметили в Beluga Group, с эволюцией компании существующее название перестало отражать ее суть и многоаспектность, а также соответствовать стратегии диверсификации бизнеса. Сегодня в основе деятельности находится вертикально-интегрированная бизнес-модель, объединяющая в одной компании производство, дистрибуцию и ретейл. Кроме того, смена названия вызвана ростом значимости "Винлаб" как в группе, так и в индустрии. Помимо этого, внешняя аудитория ошибочно принимает бренд группы за бренд водки и наоборот. Из-за названия, частично совпадающего с флагманом, группу воспринимают как водочную, объяснили в Beluga Group.

При любом решении акционеров организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами останутся прежними. Сохранятся банковские реквизиты и контактные данные. Для акционеров, сотрудников, партнеров и потребителей новое название не затронет обязательств, добавили в компании.

Beluga Group принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Мягков", коньяки "Золотой резерв" и "Бастион".