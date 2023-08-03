3 августа, 08:35,
обновлено 3 августа, 08:45

Минфин предложил снизить минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей за литр

В данный момент она составляет 68 рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает понизить минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей за литр, сообщается в Telegram-канале министерства.

"Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта. На текущий момент минимальная цена составляет 68 рублей за литр. Решение принято в связи со снижением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке из-за высокого урожая в 2022 году", - говорится в сообщении.

Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции, отметили в Минфине.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования. 

Теги:
Россия
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