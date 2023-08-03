Сбербанк не намерен менять периодичность выплат дивидендов

Кредитная организация сохранит формат "по итогам года"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сбербанк не намерен менять периодичность дивидендных выплат, сохранит формат "по итогам года", сообщил финансовый директор кредитной организации Тарас Скворцов в ход конференц-звонка для инвесторов и аналитиков.

"Мы не планируем менять подход к периодичности дивидендных выплат. Выплаты дивидендов один раз, по итогам года, они соответствуют тем рискам, той волатильности, которая есть сегодня. Поэтому в этой части изменений не будет с большой вероятностью", - сказал Скворцов.

Ранее Сбербанк сообщал, что рекордные дивиденды за 2022 год по акциям "Сбера" получат 1,75 млн миноритарных акционеров - физических лиц. С 2021 года доля частных лиц в структуре капитала Сбербанка выросла в 2,5 раза.

Глава Сбербанка Герман Греф также отмечал, что организация планирует сохранить дивидендную политику, ориентируется на 50% от чистой прибыли.