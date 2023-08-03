Путин: в РФ сохранили объем трат на инфраструктуру и ЖКХ, несмотря на расходы на оборонку

Президент напомнил, что на программу модернизации ЖКХ выделены "огромные деньги, 500 млрд рублей"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Объем финансирования инфраструктурных проектов и программы модернизации ЖКХ в РФ полностью сохранен, несмотря на рост расходов на оборонку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

"Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддерживать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования", - сказал глава государства в беседе с одним из участников встречи.

Также он напомнил, что на программу модернизации ЖКХ выделены "огромные деньги, 500 млрд рублей".

Путин добавил, что в целом программы поддержки развития инфраструктуры и ЖКХ "долгосрочные, долгоиграющие", при этом в них "нужно своевременно вносить коррективы на ближайшие бюджетные циклы".