3 августа, 09:59

Путин: в РФ сохранили объем трат на инфраструктуру и ЖКХ, несмотря на расходы на оборонку

Президент напомнил, что на программу модернизации ЖКХ выделены "огромные деньги, 500 млрд рублей"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Объем финансирования инфраструктурных проектов и программы модернизации ЖКХ в РФ полностью сохранен, несмотря на рост расходов на оборонку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

"Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддерживать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования", - сказал глава государства в беседе с одним из участников встречи.

Также он напомнил, что на программу модернизации ЖКХ выделены "огромные деньги, 500 млрд рублей".

Путин добавил, что в целом программы поддержки развития инфраструктуры и ЖКХ "долгосрочные, долгоиграющие", при этом в них "нужно своевременно вносить коррективы на ближайшие бюджетные циклы". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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