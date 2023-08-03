В Киеве заявили, что содержание ВСУ обходится бюджету Украины в почти $55 млрд в год

Это значительно превышает возможности страны, сообщил премьер Денис Шмыгаль

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Расходы на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют около 2 трлн гривен ($54,7 млрд) в год, что значительно превышает возможности страны. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Фактически поддержка вооруженных сил стоит Украине около 2 трлн гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", - приводит его слова агентство "Укринформ".

По словам Шмыгаля, в обычное время доходная часть бюджета Украины составляла 1,3 трлн гривен ($35,5 млрд), сейчас государство держится за счет финансовой поддержки западных партнеров, грантов и кредитов.

21 июля премьер сообщал, что расходы Украины на военные нужды за первые шесть месяцев этого года составили $18,09 млрд, что превысило объем собранных за это время налогов.

В бюджете Украины на 2023 год ранее были запланированы расходы в размере 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд), из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. Ассигнования на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд) в 2023 году.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами. 16 июля Шмыгаль сообщал, что с начала года западные страны предоставили Украине более $23 млрд для покрытия дефицита госбюджета. По его информации, за шесть месяцев с начала года расходы превысили поступления в бюджет примерно на $13 млрд.