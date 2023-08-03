Путин рассчитывает, что предприятия сохранят темпы производства и будут их наращивать

По словам президента, правительство будет поддержать эти усилия

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские предприятия обрабатывающей промышленности не только сохранят темпы производства, но и будут их наращивать, рассчитывает президент РФ Владимир Путин.

"Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано до сих пор, в непростых условиях, как в таких случаях говорят, [поблагодарить] в вашем лице и всех ваших коллег, которые организуют производства, все ваши трудовые коллективы, и выразить надежду на то, что мы не только сохраним набранные темпы, но и будем их наращивать", - сказал глава государства на встрече с руководителями предприятий.

"А правительство вместе с организаторами производства и вместе с вашими коллективами будет делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия", - добавил президент.

В начале встречи он, в частности, отметил рост производства в некоторых сферах обрабатывающей промышленности. Так, по словам главы государства, рост производства компьютеров, электронной и оптической продукции вырос на 30,4%, выпуска готовых металлургических изделий - на 29,7%, а электрооборудования - на 22%.

Завершая мероприятие, Путин сказал, что ему "было важно выслушать оценку того, что происходит, от людей, которые своим талантом, умом, своим опытом добиваются результата", который имеется на данный момент. "А результат есть", - подчеркнул президент.

"Мы видим и проблемные вопросы, над которыми нужно работать. И вам спасибо за то, что вы подсказали некоторые вещи, на которых нужно сосредоточить внимание, что-то добавить", - заметил глава государства. "Мы это все скорректируем, это все находится в работе", - заверил он. "Для меня это было тоже чрезвычайно важно, - сказал Путин, говоря об эффективности мероприятий в таком формате. - Когда мы замыкаемся в кабинетах и спорим друг с другом, важно чувствовать, как это откликается, какие результаты это может иметь в реальной жизни, в реальной практике, в реальном производстве".