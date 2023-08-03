Закон о борьбе с "потребительским терроризмом" при приемке квартир могут принять осенью

Как сообщил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, документ предполагает введение обязательной досудебной работы по устранению выявленных недостатков

УФА, 3 августа. /ТАСС/. Законопроект, ограничивающий возможности для так называемого потребительского терроризма в отношении застройщика при сдаче жилья в новостройках, может быть принят в начале осени. Как сообщил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на выездном заседании в Уфе, документ предполагает введение обязательной досудебной работы по устранению выявленных недостатков.

"48 млрд рублей выплачено в 2022 году застройщиками в адрес юридических компаний, занимающимся претензионной работой. Сколько дошло до граждан, я не знаю, думаю, что немного, но оборот проблемы примерно этот. Мы подготовили соответствующий законопроект, обоснование, по которому будем вводить обязательную досудебную работу. Я думаю, что в конце сентября мы попытаемся эту проблему решить", - сказал Пахомов.

При этом Пахомов выразил надежду, что строители будут выдерживать требования к качеству жилых помещений, предусмотренные договорами с покупателями и СНИП.

В России ранее предпринимались попытки урегулировать процесс сдачи жилья в новостройках так, чтобы законные права граждан соблюдались, но при этом на застройщиков не оказывалось излишнего и необоснованного давления через суды. Так, с марта до конца 2022 года в РФ действовали временные правила взаимодействия застройщиков и участников долевого строительства при передаче недвижимости, которые были частью пакета антикризисных мер.

Согласно этому механизму, дольщик должен был заявить в обращении о выявленных недостатках в полученной им новостройке, при разногласиях с застройщиком привлекался эксперт, предусматривалась возможность досудебного урегулирования споров. Алгоритм был призван снизить число злоупотреблений со стороны недобросовестных взыскателей неустоек. После этого Минстрой РФ предложил на базе мартовских антикризисных правил сделать постоянную законодательную норму для взаимоотношений застройщика и покупателя жилья на этапе его приема.