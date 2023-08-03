Россия и Иран обсудили расширение связей между особыми экономическими зонами

В ходе встречи замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач проинформировал иранских коллег о создании в РФ союза "Технологии и логистика"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия и Иран обсудили вопрос заключения меморандума о сотрудничестве между особыми экономическими зонами (ОЭЗ) двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ по итогам встречи замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача и советника президента Ирана, секретаря Высшего совета свободных зон Ирана Ходжатолла Абдолмалеки.

"Стороны обсудили вопрос заключения меморандума между Минэкономразвития России и Высшим советом свободной торговли, промышленности и особых экономических зон Ирана с участием Союза о сотрудничестве между особыми экономическими зонами России и Ирана, который будет направлен на расширение связей между ОЭЗами для осуществления производственного, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - говорится в сообщении.

В ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи Дмитрий Вольвач проинформировал иранских коллег о создании в России союза "Технологии и логистика". "Деятельность союза направлена на углубление торгово-экономического и транспортно-логистического взаимодействия России со странами Каспийского региона и государствами, тяготеющим к международному транспортному коридору "Север - Юг", - приводятся в сообщении пресс-службы его слова.

В союз вошли управляющие компании двух особых экономических зон России: ОЭЗ "Технополис Москва", которая специализируется на поддержке резидентов, занимающихся созданием и промышленным применением научно-технических разработок, и ОЭЗ "Лотос", курирующая производство, переработку и логистику товаров в портовой и промышленной экономических зонах Астраханской области. Третьим участником союза стала АНО "Дирекция международных транспортных коридоров", занимающаяся вопросами повышения эффективности транспортной инфраструктуры и перевозчиков вдоль маршрутов МТК, добавили в Минэкономразвития.

Отмечается, что стороны также обсудили подходы к созданию Международного союза экономических зон. Генеральный директор АО "ОЭЗ Лотос" Сергей Милушкин, принявший участие во встрече, отметил, что к Международному союзу экономических зон при желании смогут присоединиться такие ведущие торговые партнеры России как Туркмения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Индия, страны арабского мира и многие другие. "Безусловно, от создания подобного союза выиграют все его участники", - добавил он.