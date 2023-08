"Тинькофф" выявил финансовую пирамиду, потери в ней могут достигать сотни миллионов рублей

По данным банка, в ней участвовали более 15 тыс. человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) "Тинькофф" выявил финансовую пирамиду, в ней участвовали более 15 тыс. человек, потенциальные потери исчисляются сотнями миллионов рублей, следует из информации в Telegram-канале "Тинькофф".

"Каждую неделю команда "Тинькофф защиты" выявляет 10-15 новых ресурсов с рекламой кампаний, которые имеют признаки финансовых пирамид. Несколько месяцев назад наши коллеги выявили финансовую пирамиду. В ней участвовали более 15 тыс. человек, а потенциальные потери исчисляются сотнями миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в банке, несколько месяцев назад ЦЭБ обнаружил массовую рекламную рассылку, в которой компания In Touch Media, прикрываясь сотрудничеством с "Тинькофф", предлагала получателям оформлять кредитные карты банка, чтобы заработать. На самом деле компания не была партнером "Тинькофф", а характер писем указывал на признаки мошенничества. Сотрудники центра начали комплексную проверку.

Схема работы финпирамиды

"Тинькофф" отмечает, что в рекламных материалах, на сайтах и в отзывах In Touch Media утверждалось, что компания работает в рекламной индустрии. Однако конкретной информации, какая обычно бывает на сайтах рекламных агентств, не было. Чтобы начать "работать" в этой организации, нужно было установить приложение In Touch Media, но только по специальной ссылке на него от другого действующего участника. Затем сотруднику выделяли три дня пробного периода, а после требовали внести депозит в электронных долларах для продолжения работы. Депозит колебался в диапазоне от 120 USDT до 40 тыс. USDT (цифровая валюта), а от размера зависел статус сотрудника. Также сотрудники In Touch Media получали заработную плату, но вывести ее могли только через криптокошелек, что запрещено согласно законодательству РФ.

Кроме этого, по обещаниям компании, при вложениях в 1 тыс. USDT, сотрудник может зарабатывать 27 USDT в день (2,7% в день), то есть 810 USDT в месяц и почти 10 тыс. USDT в год. Таким образом, годовая доходность составляет 985%, она аномальна в сравнении с официальными рыночными инструментами. Обещание высокой доходности, превышающей рыночную в несколько раз - признак финпирамиды, напомнили в "Тинькофф".

"В настоящее время, заманив достаточное количество участников, пирамида лопнула, но на ее месте возникли новые похожие компании. Среди популярных по количеству отзывов в сети - Ready to buy, Unite to Live, Bethle Aster", - говорится в сообщении. "Тинькофф" напоминает, что суть всех пирамид одинакова: самостоятельно они не зарабатывают деньги, так как не создают никакие услуги или продукты для продажи, а только перераспределяют взносы новых вкладчиков среди тех, кто вступил раньше. Когда собраны средства и новых вкладчиков становится меньше, пирамида прогорает.