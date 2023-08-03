Смоленский вагоноремонтный завод отправил первую партию вагон-платформы новой конструкции

Аналогов этой технологии в России нет

ТАСС, 3 августа. Рославльский вагоноремонтный завод в Смоленской области отправил первую партию вагон-платформы облегченной конструкции, аналогов этой технологии в России нет. Новая модель будет востребована на рынке как в России, так и за рубежом, сообщил врио главы региона Василий Анохин.

"Рославльский вагоноремонтный завод произвел первую отправку уникальной вагон-платформы. Аналогов этой технологии в России на данный момент нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Врио главы региона отметил, что благодаря облегченной конструкции вагонов они будут востребованы на рынке грузового вагоностроения в России и за рубежом. "Очень здорово, что в нашей области появляются такие инновации - будем стремиться к тому, чтобы их становилось больше", - добавил врио главы региона.

Вагон-платформа позволяет перевозить по железным дорогам в крупнотоннажных контейнерах в том числе опасные грузы в контейнерах-цистернах. Решения, примененные при проектировании, позволили снизить массу тары и, как следствие, получить конструкцию вагона, превосходящую по своим технико-экономическим параметрам все находящиеся в настоящее время в эксплуатации длиннобазные вагоны-платформы.

Рославльский ВРЗ - является одним из ключевых региональных промышленных предприятий. Завод специализируется на изготовлении и ремонте железнодорожных вагонов разной модификации, а также производстве вагонных комплектующих. На нем работают почти 900 человек. ВРЗ - единственное в Смоленской области предприятие вагоностроительного профиля, продукция которого востребована не только железными дорогами России, но и экспортируется в Казахстан, Белоруссию, Монголию.