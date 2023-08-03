Первый отель Кубани получил налоговую льготу на 10 лет

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, группа компаний "Абрау-Дюрсо" выступает давним партнером Краснодарского края и уже стала одной из визитных карточек как региональных курортов, так и туристического потенциала всей страны

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края создали новую меру поддержки для развития санаторно-курортного потенциала региона - льготу по налогу на имущество, аналогов которой нет в стране. Документы на предоставление льготы первому отелю региона подписали вице-губернатор Александр Руппель и вице-президент по туризму и спецпроектам ПАО "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова, сообщила пресс-служба администрации края.

По словам Руппеля, группа компаний выступает давним партнером Краснодарского края и уже стала одной из визитных карточек как региональных курортов, так и туристического потенциала всей страны.

"Буквально на днях на нашей туркарте появится новая точка притяжения - четырехзвездочный отель "Абрау лайт". Он станет первым получателем краевой льготы по налогу на имущество, аналогов которой нет в стране. Открытие нового объекта в Новороссийске позволит увеличить турпоток на этом направлении", - цитирует вице-губернатора пресс-служба.

Замглавы региона отметил, что власти Краснодарского края предлагают инвесторам более 120 мер господдержки, они регулярно дорабатываются с учетом потребностей бизнеса. С 2023 года в крае действует новая льгота по налогу на имущество сроком на 10 лет, которой могут воспользоваться инвесторы в отрасли санкура. Главные условия - объем инвестиций не менее 500 млн рублей и создание объекта уровня три звезды и выше. В первые пять лет льгота составит 99% исчисленного к уплате налога на имущество, в 6-8 год - 75%, 9-10 год - 50%.

Гончарова отметила, что новая мера поддержки позволит существенно поднять окупаемость проекта. "Отель "Абрау лайт" оснащен по последнему слову техники, в том числе системой "умный дом". В числе услуг - паназиатский ресторан, круглогодичный подогреваемый бассейн, спа-комплекс. Открытие запланировано на 4 августа, и это - только первая ласточка большого проекта, который мы сейчас ведем совместно с корпорацией "Туризм.РФ", - приводит ее слова пресс-служба.

Сейчас в крае 285 объектов категории 4 и 5 звезд, многие из них работают по системам "все включено" и "ультра все включено". Все эти отели пользуются повышенным спросом. Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты здесь в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.