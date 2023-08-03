СМИ: объем долгов населения Китая приблизился к кризисной отметке МВФ

Как сообщила газета South China Morning Post, на конец 2022 года общий объем задолженности китайских домохозяйств достиг уровня в 61,9% национального ВВП

ГОНКОНГ, 3 августа. /ТАСС/. Объем долговой нагрузки домохозяйств Китая продолжает расти и вплотную приблизился к тревожной отметке Международного валютного фонда (МВФ), которая указывает на риск возникновения финансового кризиса. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Согласно данным Национального института по финансам и развитию КНР, на конец 2022 года общий объем задолженности китайских домохозяйств достиг уровня в 61,9% национального ВВП. При этом к концу II квартала 2023 года этот показатель вырос до 63,5%, вплотную приблизившись к отметке МВФ в 65%, которая свидетельствует о возникновении финансовых рисков.

Как указывает издание, основная часть задолженности домохозяйств в Китае приходится на ипотечное кредитование: этот показатель к концу июня достиг 38,6 трлн юаней (около $5,38 трлн). Кроме того, в нее входят кредиты на потребительские товары, задолженность по кредитным картам, частные займы, а также ссуды предприятиям для поддержания деловой деятельности.

South China Morning Post подчеркивает, что долги домохозяйств в Китае стремительно выросли после мирового финансового кризиса: на конец 2008 года они составляли лишь 17,9% национального ВВП.

По оценке Банка международных расчетов, общий объем задолженности китайских домохозяйств к концу 2022 года достиг $10,76 трлн, что составляет около 61,3% ВВП страны. Этот показатель выше, чем у Германии (55,2%) и Индии (36,4%), и больше усредненного показателя для развивающихся стран (47,7%). Как отмечает газета, в настоящее время Китай стремительно приближается к США (74,4%) и Японии (68,2%).

Газета подчеркивает, что высокий уровень долговой нагрузки и снижение темпов роста доходов жителей Китая сдерживают потребление. В 2022 году доля потребления в ВВП КНР составила 32,8%, хотя еще в 2021 году она достигала 58,3%. По данным издания, основными причинами этого являются негативные последствия пандемии и существовавшие в Китае на протяжении трех лет жесткие антиковидные ограничения.

Последствия закредитованности

Как отмечает South China Morning Post, высокая закредитованность может привести к тому, что люди будут вынуждены сократить свои расходы для обслуживания долгов. Это приведет к тому, что они снизят свое потребление и инвестиции. Для компаний и предприятий это грозит снижением прибыли, а для правительства - сокращением налоговых поступлений в бюджет.

Издание добавляет, что общий объем непогашенной задолженности по ипотечному кредитованию в Китае во II квартале 2023 года впервые за более чем 10 лет снизился в годовом исчислении на 0,8%. Это может свидетельствовать о том, что продажи бытовой техники, стройматериалов и автомобилей также вскоре начнут падать.