МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

Дело касается взыскания незаконно заблокированных средств

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. МТС-банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear на 3,47 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. В банке подтвердили ТАСС подачу иска, указав, что дело касается взыскания незаконно заблокированных средств.

Согласно данным картотеки, в Арбитражный суд Москвы поступил иск от МТС-банка к Euroclear Bank на сумму 3,47 млрд рублей. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий (НРД).

"1 августа 2023 года МТС-банк обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Euroclear о взыскании незаконно заблокированных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начислении купонного дохода. Российское законодательство позволяет перенести спор из иностранной юрисдикции в российскую в случае, если он связан с санкциями", - сообщили в банке.

В кредитной организации указали, что действия Euroclear по блокировке активов нарушают один из основополагающих принципов публичного порядка РФ - запрет на злоупотребление правом.