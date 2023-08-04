Инфраструктура федерального центра химии в Приангарье протянется от Иркутска до Саянска

"Русский водород" вложит в ее создание 830 млрд рублей

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Инфраструктура федерального центра химии, который создается на базе бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области, протянется от Иркутска, где сосредоточены научные организации, до города Саянска. Об этом сообщил директор иркутского Института химии им. А. Е. Фаворского Сибирского отделения РАН Андрей Иванов во время рабочей поездки в регион президента РАН Геннадия Красникова.

"Мы назвали его (проект - прим. ТАСС) "Иркутский зеленый технологический коридор", он начинается фактически от Иркутска, то есть от науки, научных подразделений компаний, образовательных учреждений, а также он идет в данном случае до последнего южного химического кластера - это Саянск. И вся эта линия в перспективе будет связана инфраструктурой, во-первых, продуктопроводами, во-вторых, скоростной электричкой, чтобы мобильность химиков на этом участке была максимальная. Все это сейчас включено в паспорт федерального проекта [по созданию центра химии]", - сказал Иванов.

В городах Ангарск и Саянск, через которые пройдет инфраструктура федерального центра химии, расположены крупные предприятия химической промышленности.

Обанкротившийся "Усольехимпром", который был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности, находится в городе Усолье-Сибирском. На промплощадке остался крупный очаг ртутного загрязнения после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также оставались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. По поручению президента РФ Владимира Путина в августе 2020 года начата рекультивация промплощадки. На ее месте будут созданы новые предприятия химической отрасли, которые объединятся в федеральный центр химии.

Якорным резидентом и управляющей компанией стал "Русский водород", который вложит в создание инфраструктуры федерального центра химии 830 млрд рублей в течение 10 лет. Интерес к площадке проявляют крупные российские компании, которые рассматривают возможность разместить на ней свои производства.