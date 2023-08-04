Главгосэкспертиза России одобрила проект по строительству обогатительной фабрики в Хакасии

Производственная мощность предприятия составляет 4,05 млн тонн в год по исходному углю

ТАСС, 4 августа. Проект по строительству обогатительной фабрики мощностью 4 млн тонн в год в Республике Хакасия получил положительное заключение. Фабрику расположат в границах земельного отвода ООО "Восточно-Бейский разрез", сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство обогатительной фабрики в Республике Хакасия <...>. Производственная мощность обогатительной фабрики составляет 4,05 млн т/год по исходному углю", - сказано в сообщении.

Фабрику расположат на проектируемой промплощадке в границах земельного отвода ООО "Восточно-Бейский разрез". Уголь, добываемый на разрезе, будет проходить обогащение на новой фабрике.

На площадке помимо производственной зоны оборудуют и складскую. Здесь разместят открытый склад материально-технического снабжения с козловым краном, прирельсовый склад железорудного концентрата, резервная площадка для складирования отсева и кека и склад продуктов обогащения.

В ведомстве также отмечают, что в связи со строительством фабрики, появилась необходимость в дополнительном путевом развитии погрузочной железнодорожной станции необщего пользования "Угольная". После модернизации ее грузопротяженность составит 5,86 млн тонн брутто в год.