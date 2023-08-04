В России изменились сроки проведения Всероссийской сельхозпереписи

Согласно соответствующему закону, она состоится в 2028 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий до 1 января 2028 года действие нормы о периодичности проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи (не реже чем один раз в 10 лет). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее законодательство предусматривало, что следующая сельскохозяйственная перепись должна быть проведена не позднее 2026 года. Принятый закон приостанавливает действие этой нормы до 2028 года.

Как отмечали авторы инициативы, необходимость переноса срока обусловлена тем, что в 2026 году могли совпасть два больших статистических мероприятия - Всероссийская сельскохозяйственная перепись и микроперепись населения.

Совпадение двух переписей произошло из-за того, что Всероссийская перепись населения, через пять лет после которой предусмотрено проведение микропереписи, была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Перенос срока сельскохозяйственной переписи поможет избежать параллельного проведения двух масштабных мероприятий, которое могло бы привести к существенному снижению качества полученных результатов, уточняется в сопроводительных документах.