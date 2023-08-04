ОАО "МРСК Урала" переименовалось в ПАО "Россети Урал"

Это произошло в рамках перехода на единую бренд-архитектуру, отметили в компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. ОАО "МРСК Урала" изменило название на ПАО "Россети Урал". Бренд "Россети Урал" использовался компанией при маркетинговых коммуникациях с 2019 года, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"ОАО "МРСК Урала" сменило фирменное наименование на ПАО "Россети Урал" в рамках перехода на единую бренд-архитектуру. Изменения официально зарегистрированы в ФНС России. Бренд "Россети Урал" в корпоративных и маркетинговых коммуникациях использовался компанией с июня 2019 года", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что смена наименования не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к клиентам и партнерам. "ПАО "Россети Урал" продолжает выполнять свои основные функции по обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением промышленных регионов страны, а также придерживаться высоких стандартов корпоративной и социальной ответственности", - отметили в компании.

ПАО "Россети Урал" - дочернее общество ПАО "Россети". Является одной из крупнейших компаний в Уральском федеральном округе. Осуществляет распределение электроэнергии в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Общая площадь территории деятельности - 442 тыс. кв. км. Производственный потенциал компании состоит из 42,7 тыс. подстанций общей мощностью порядка 42,7 ГВА. В структуру "Россети Урал" входит три филиала, два дочерних общества, а также учебный центр.