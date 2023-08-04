В России ввели новые штрафы для иностранных грузоперевозчиков

Их размер за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта составит до 400 тыс. рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 400 тыс. рублей за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, принадлежащего иностранному перевозчику. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новой статьей, устанавливающей штрафы за управление нарушающим габариты автомобилем иностранного перевозчика.

За управление транспортным средством с превышением допустимых габаритов на величину не более 10 см штраф для водителя составит 100 тыс. рублей, на величину от 10 до 20 см - 200 тыс. рублей, от 20 до 50 см - 300 тыс. рублей, более 50 см - 400 тыс. рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.