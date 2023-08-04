В Госдуме заявили о нехватке квалифицированных чиновников в градостроительстве

По словам главы комитета Думы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, почти все талантливые люди работают в бизнесе, "уже никто работать в муниципалитетах не хочет"

САМАРА, 4 августа. /ТАСС/. Российским городам не хватает квалифицированных чиновников, работающих в градостроительном блоке. Об этом заявил в ходе выездного заседания комитета Госдумы по строительству и ЖКХ его глава Сергей Пахомов.

"Я перехожу к одной из тех проблем, которая касается каждого города в стране, - это квалификация наших коллег, чиновников, работающих в градостроительном блоке. К сожалению, тоже в девяностые, нулевые мы по сути своей вот эту программу подготовки всю потеряли", - сказал депутат.

По его словам, почти все талантливые люди работают в бизнесе, "уже никто работать в муниципалитетах не хочет". "И поэтому у нас большинство главных архитекторов похожи друг на друга. <…> Поэтому, конечно, программы подготовки нам нужны. И мы с коллегами из Минстроя думаем, что бы предложить нам всем и отрасли в первую очередь в этой части", - добавил Пахомов.

Глава думского комитета считает, что российские города "должны перестать быть как две капли воды похожими друг на друга". "К сожалению, архитектура как смысл из градостроительной политики в какой-то момент испарилась. Это не проблема каких-то конкретных городов. Если мы уберем Москву, Санкт-Петербург и еще пару-тройку больших российских городов, то в общем-то в остальных оно так и есть", - добавил он.

По словам Пахомова, большинство норм в данной отрасли безнадежно устарели. "Мы вместе с коллегами из Минстроя к вопросу по архитектурной деятельности тоже планируем подходить", - пояснил он.