Путин подписал закон об упрощении перехода в юрисдикцию РФ экономически значимых компаний

Он устанавливает изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении экономически значимых организаций

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение перехода в юрисдикцию РФ экономически значимых организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении экономически значимых организаций. При этом такие изъятия не направлены на необоснованное ущемление прав и законных интересов иностранных холдинговых компаний, их участников - акционеров - и иных лиц.

В документе также уточняется, что под экономически значимой организацией понимается российское хозяйственное общество, имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны. Перечень таких организаций определяется правительством РФ. Критериями отнесения к таким организациям будут: объем выручки выше 75 млрд рублей, стоимость активов более 150 млрд рублей, штат сотрудников свыше 4 тыс. человек.

Под иностранной холдинговой компанией понимается иностранное юрлицо, которое связано с иностранными государствами, совершающими в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия. При этом ему должно принадлежать не менее чем 50% голосующих акций - долей в уставном капитале - экономически значимой организации.

В документе закрепляется перечень обстоятельств, когда осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостанавливается. В период приостановления компании предоставляется право обратиться в экономически значимую организацию с требованием о выплате компенсации в размере рыночной стоимости акций этой организации, которые не были распределены между лицами, вступившими в прямое владение соответствующими долями в уставном капитале. Порядок определения размера и выплаты такой компенсации будет определяться правительством РФ.

Закон вступает в силу спустя 30 дней после опубликования.