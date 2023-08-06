Медведчук считает, что следование западным требованиям разрушило экономику Украины

По мнению политика, действующие власти Украины ограничили ее развитие, определив интеграцию с ЕС и НАТО единственным вектором

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украина должна строить экономику на основе национальных интересов, а не потакать требованиям западных кураторов, так как это уничтожает страну. Об этом заявил украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Для достижения высоких показателей нужны поиски своих экономических моделей, основанных на национальных интересах. Украинская власть полностью подменила национальные и государственные интересы стремлением в ЕС и НАТО, исключив на государственном уровне любой поиск альтернативных путей в мировой экономике", - написал он в статье, опубликованной в Telegram-канале "Другая Украина".

Медведчук подчеркнул, что действующие власти Украины ограничили ее развитие, определив интеграцию с ЕС и НАТО единственным вектором. "Украинская власть уничтожает культуру, науку, образование, политическую активность, национальную память, если они хоть чем-то огорчают западных кураторов. Но все это приводит к нищете и убожеству жизни народа, хорошо в этой системе живут только те, кто продает интересы своих сограждан", - отметил он.

Политик обратил внимание, что Россия, Китай, Индия, Бразилия и многие другие страны ищут экономические модели, которые могут не соответствовать западным методичкам. "И результат налицо: они стали богаче, сильнее и влиятельнее", - добавил он.

По оценке Всемирного банка, напомнил Медведчук, по показателю ВВП по паритету покупательной способности в 2022 году четыре страны БРИКС вошли в первую десятку. "Запад больше не является экономическим гегемоном мира. Существует огромный мир незападной экономики, она растет, развивается и активно конкурирует со странами Запада", - заключил он, отметив ошибочность курса Киева.