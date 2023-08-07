Источник предположил, что в повестке переговоров Эрдогана и Путина будет газовый хаб

Как сообщил собеседник агентства, в Турции хотят превратить его в площадку, где будут формироваться цены на энергоносители

СТАМБУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и создания на турецкой территории газового хаба будут в повестке возможных переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник, комментируя сообщение проправительственной газеты Hürriyet о планируемом визите российского лидера в Турцию в конце августа.

"Повестка переговоров будет достаточно широкой, учитывая масштабы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Приоритетной будет энергетика и планы создания на территории газового хаба или центра поставок газа в Европу. В Турции хотят превратить его в площадку, где будут формироваться цены на энергоносители", - сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 29 июля, что тема формирования на территории Турции газового хаба остается на повестке дня. По его словам, проект предполагает создание площадки электронных торгов для поставок газа в Европу, учитывая растущую роль Турции как страны - транзитера газа на континент.

Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар сообщил на минувшей неделе, что благодаря реализации этого проекта Турция станет центром, где будет осуществляться электронная торговля энергоносителями.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и других поставщиков.