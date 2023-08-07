В ЕК заявили, что ЕС может ввести ограничения против КНР из-за дисбаланса в торговле

Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что уровень открытости со стороны Китая и Евросоюза не совпадает

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Брюссель не исключает возможности введения экономических ограничений против Китая, если он не согласится снизить барьеры для европейского экспорта. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в интервью британской газете Financial Times.

"Торговые отношения Китая и ЕС очень несбалансированы. У Китая огромное положительное сальдо торгового баланса, уровень открытости со стороны Китая и ЕС не совпадает", - утверждал политик. В рамках запланированной на сентябрь очередной сессии экономического и торгового диалога высокого уровня ЕС - Китай у сторон будет "возможность обсудить эти вопросы". Однако если эти проблемы не будут решены, ЕС мог бы применить "ряд инструментов торговой войны" в отношении КНР, которые использовал в последние годы, подчеркнул Домбровскис.

"Мы готовы использовать этот инструментарий как в случае поступления [соответствующего] запроса от представителей промышленности, так и, если потребуется, по собственной инициативе", - сказал он. Речь, по оценкам издания, идет о торговых бойкотах, блокировке китайских инвестиций в дотационных компаниях сообщества, а также о закрытии рынков госзакупок для компаний КНР.

Евросоюз уже не раз выражал обеспокоенность в связи с растущим дисбалансом в торговых связях с Китаем. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в апреле заявила, что "за последние десять лет дефицит торгового баланса ЕС [c КНР] увеличился более чем в три раза", достигнув в 2022 году отметки "почти в €400 млрд", в 2016 году же он составлял всего €145 млрд. Глава ЕК, в частности, посетовала на якобы "недобросовестную практику [Китая] в некоторых секторах" в отношении европейских предприятий, препятствующую их доступу на китайский рынок.