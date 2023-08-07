Подмосковный производитель продуктов питания повысил показатели на 33-70% по нацпроекту

Компания под брендом Tamaki смогла улучшить 11 производственных показателей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Компания "Европродукт", которая занимается выпуском продуктов питания в Московской области, повысила производственные показатели на 33-70% по разным направлениям за счет участия в национальном проекте. Об этом сообщила в пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Подмосковный производитель продуктов питания, резидент индустриального парка "Лыткарино" - компания "Европродукт" - благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" смог существенно улучшить 11 производственных показателей. Рост показателей на отдельных участках производства составил почти 70%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания, выпускающая продукцию для японской и паназиатской кухни под брендом Tamaki, вошла в число участников нацпроекта "Производительность труда" в 2021 году. Завершив полугодовое обучение, организованное Региональным центром компетенций (РЦК), она продолжила тиражировать бережливое производство на различных участках своего предприятия.

"Так, в цехе по изготовлению сухаря время протекания процессов снизилось на 38%, запасы сырья и полуфабрикатов - на 69%, при этом объем выпускаемой продукции вырос на 33%. В рамках процесса выдачи и получения сырья и материалов (СИМ) со склада и отгрузки готовой продукции время протекания информационного потока снизилось на 98%, а уровень запасов СИМ - на 64%. В цехе васаби объем производства вырос на 46%, а время протекания процессов снизилось на 47%. Также существенно были улучшены показатели по процессам планирования производства", - уточнили в пресс-службе.

По данным министерства, "Европродукт" входит в число компаний-практиков, успешно внедривших и тиражировавших принципы нацпроекта. На предприятии проходят экскурсии для компаний-новичков, присоединившихся к "Производительности труда" недавно. Также сотрудники "Европродукта" стали первыми обучающимися "Фабрики процессов", заработавшей на базе РЦК в июне 2022 года: 12 специалистов компании на практике изучили процессы внедрения технологий бережливого производства.